Giornali Fisc: L’Azione (Vittorio Veneto), torna l’edizione 2021 di “Camminamonti”

Torna, dopo un anno di pausa forzata, l’edizione 2021 di “Camminamonti”, l’iniziativa del settimanale diocesano di Vittorio Veneto, “L’Azione”, in collaborazione con le sezioni Cai diocesane, rivolta agli amanti delle escursioni in montagna, per raccogliere sull’apposito libretto i timbri e le foto delle rifugi raggiunti durante l’estate.

“Una 27ª edizione più semplice e agile, senza la consueta gara, ma con l’invito a raggiungere in sicurezza, libertà e autonomia le mete montane prescelte”, spiega una nota.

Ma “Camminamonti” è “molto più di un libretto: è sentirsi parte di un gruppo di persone che amano la montagna, è la gioia di riconoscersi lungo i sentieri, è ritrovarsi per una giornata di festa”.

Infatti, “immancabile e imperdibile è la Giornata Camminamonti di fine estate, che si svolgerà domenica 19 settembre, nei prati di Casera Ceresera, in Cansiglio, suggellata da un utile premio-ricordo che verrà consegnato a chi si presenterà con il proprio libretto Camminamonti”.

Gli organizzatori hanno introdotto anche una novità: i partecipanti quest’anno sono invitati a condividere qualche nota originale sulle escursioni effettuate, quasi un “diario di bordo”, con osservazioni personali o anche annotazioni interessanti su aspetti di carattere storico, paesaggistico, naturalistico.

I libretti raccogli timbri, gratuiti, si possono trovare presso le sedi de “L’Azione” e delle sezioni Cai, le biblioteche comunali, gli uffici Iat, gli Informagiovani e i negozi sportivi.

Maggiori informazioni sul sito www.lazione.it o telefonando allo 0438 940249.