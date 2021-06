Diocesi: Cesena-Sarsina, morto a 89 anni don Sante Fabbri, per oltre mezzo secolo parroco a Ponte Pietra. Funerali sabato presieduti dal vescovo Regattieri

Lutto nel clero diocesano di Cesena-Sarsina. Questa mattina, infatti, è morto don Sante Fabbri. Il decesso è avvenuto all’ospedale “Bufalini” di Cesena, in seguito al malore che aveva colpito il sacerdote ieri sera, nella sua abitazione a Ponte Pietra di Cesena.

Ottantanove anni compiuti ad aprile, don Fabbri era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1955. Per oltre mezzo secolo è stato parroco di Santa Maria delle Grazie, in Ponte Pietra, comunità che ha guidato dal 1964 al 2016. In precedenza era stato cappellano a San Giovanni Battista (cattedrale), Case Finali e San Tomaso.

Il funerale di don Fabbri sarà celebrato dal vescovo Douglas Regattieri sabato 12 giugno alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Ponte Pietra.