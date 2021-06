Commissione Ue: 700 milioni di euro per l’istruzione giovanile in 90 Paesi in via di sviluppo

In vista del vertice del G7, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato oggi che l’Unione europea “sta impegnando 700 milioni di euro per il partenariato globale per l’istruzione (Gpe) per aiutare a trasformare i sistemi educativi per oltre un miliardo di ragazze e ragazzi in 90 Paesi”. La presidente ha dichiarato: “Sono orgogliosa che sosterremo il partenariato globale per l’istruzione con 700 milioni di euro per il periodo 2021-2027 per aiutare a trasformare i sistemi educativi in tutto il mondo. Sostenere l’istruzione, in particolare per le ragazze e le donne, è fondamentale per dare alle giovani generazioni buone prospettive di vita”. Il commissario per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha dichiarato a sua volta: “L’istruzione ha il potere di trasformare le vite e le società; è il fondamento dell’uguaglianza e la chiave per un futuro migliore per i nostri giovani. Gli atti devono seguire le parole. Garantiremo investimenti sostenibili e a lungo termine nei sistemi educativi per soddisfare le esigenze formative di milioni di bambini e giovani in tutto il mondo durante la più grande interruzione dell’apprendimento della storia”.