Diocesi: Padova, torna per il nono anno il Festival biblico con appuntamenti in città (24-27 giugno) e nel territorio (11-13 giugno)

Per il nono anno la diocesi di Padova (anche se l’ottava edizione di fatto non ha potuto svolgersi in presenza per il lockdown) aderisce al Festival Biblico e vedrà appuntamenti nel territorio (11-13 giugno) e nella città capoluogo Padova (24-27 giugno) con numerose proposte.

Tema di questa edizione è “Siete tutti fratelli”, citazione del Vangelo di Matteo che richiama il tema della fratellanza universale, ma anche quelli della fraternità e dell’amicizia sociale, perni dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco.

A Padova, Monselice, Candiana e Fiesso d’Artico verranno proposti appuntamenti ed eventi che indagano il tema – “Siete tutti fratelli” – attraverso l’arte nelle diverse espressioni, l’approfondimento biblico, l’analisi geopolitica, l’ambito sociale e il dialogo interreligioso.

Ad aprire l’edizione padovana saranno gli eventi nel territorio che si svolgeranno nel fine settimana 11-13 giugno con iniziative a Monselice, Candiana, Fiesso d’Artico.

A Padova città si concentrano la maggior parte degli appuntamenti da giovedì 24 a domenica 27 giugno, con svariati luoghi di riferimento: dal sagrato della cattedrale al Centro culturale San Gaetano, dalla Facoltà teologica del Triveneto al Carcere Due Palazzi, dall’Auditorium del centro Civitas Vitae Angelo Ferro all’abbazia e al chiostro di Santa Giustina; dalla Casa di Cristallo al Centro universitario e ancora le chiese di San Gaetano, Santa Caterina, Santa Sofia, il Museo diocesano, la multisala MPX.