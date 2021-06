Commissione Ue-Jrc: studio e webinar su “Come mettere conoscenza e ragione al cuore dei processi decisionali politici”

“Capire la nostra natura politica. Come mettere conoscenza e ragione al cuore dei processi decisionali politici”: è il titolo di un rapporto prodotto dal Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea che domani, venerdì 11 giugno (tra le 10 e le 11.30) verrà presentato nella versione italiana con un dibattito on line, promosso dallo stesso Jrc. Si tratta di “uno studio interdisciplinare completo sui fattori che determinano il comportamento politico e l’assunzione di decisioni”, spiegano i promotori. Il rapporto originale è del 2019. Data la rilevanza dei temi, accresciuta dal tempo della pandemia, il rapporto è stato tradotto anche in francese, tedesco, spagnolo, oltre che italiano, perché fosse più accessibile. Al dibattito, domani, interverranno la senatrice a vita Elena Cattaneo (Università di Milano), l’eurodeputata Patrizia Toia (vicepresidente della commissione Industria, ricerca ed energia), Stefano Cappa (Università di Pavia) e Giovanni La Placa che è uno degli autori del rapporto. A moderare il confronto, il capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Massimo Gaudina. Al dibattito seguirà un confronto sulle “implicazioni dei fattori determinanti del processo politico nel XXI secolo”. Sarà possibile seguire i lavori attraverso la pagina https://webcast.ec.europa.eu/uopn-launch-event-italy