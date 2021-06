Libri: il nuovo libro di p. Occhetta su Mariella Enoc, presidente del Cda del Bambino Gesù

È dedicato alla manager e alla donna dalla profonda spiritualità il libro “Il dono e il discernimento”, edito da Rizzoli, scritto da padre Francesco Occhetta in dialogo con Mariella Enoc, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il volume è stato presentato oggi nel Collegio di S. Roberto Bellarminino della Pontificia Università Gregoriana a Roma da mons. Dario Viganò. “Ho costruito una collana fatta di perle che ha vari livelli: più spirituale, poetico, sociale, manageriale”, ha detto p. Occhetta. “Ho cercato di tenere insieme quelli che apparentemente sono ossimeri: Mariella è una cattolica praticante ma è stimata dal mondo laico e una single che ha generato processi. Mi ha spiegato cosa significa per lei la cura: anche i gesti più semplici sono terapeutici, prendere la mano del malato, fare una carezza sul volto, ricordare che il paziente è una persona, perfezionare attraverso la formazione continua per saper distinguere ciò che può essere curato con la medicina e ciò che può essere curato con la spiritualità. La domanda non è per lei quanto costa la medicina ma a chi dobbiamo rivolgerla”.