Papa Francesco: “ogni violenza inflitta a una donna è una profanazione di Dio”

“Ogni violenza inflitta alla donna è una profanazione di Dio, nato da una donna”. È il monito del Papa, nel videomessaggio, in spagnolo, inviato ai partecipanti all’Evento di Solidarietà promosso oggi in Costa Rica in occasione del 30° anniversario del Sistema de la Integración Centroamericana. “La donna non può essere trasformata in oggetto di dominio e di possesso maschile”, afferma Francesco citando Giovanni Paolo II. “Tutti siamo chiamati a sostenere un’educazione che promuova l’uguaglianza fondamentale, il rispetto e l’onore che meritano le donne”, l’appello. La pandemia, per il Papa, ha provocato una “crisi educativa senza precedenti, aggravata dalle restrizioni e dall’isolamento forzato che ha fatto emergere la disuguaglianza esistente e ha aumentato il rischio che i più vulnerabili cadano nelle reti di traffico dentro e fuori le frontiere nazionali”. Di qui la necessità di “intensificare la collaborazione internazionale per prevenire la tratta, proteggere le vittime e perseguire i criminali”, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni religiose e delle Chiese locali. “La cooperazione multilaterale è uno strumento valido per promuovere il bene comune – conclude il Papa – prestando speciale attenzione alle cause profonde e nuove degli spostamenti forzati”.