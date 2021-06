Austria: Conferenza episcopale, Assemblea plenaria a Mariazell dal 14 al 16 giugno. In agenda sinodalità, pandemia, suicidio assistito

L’Assemblea plenaria estiva della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), presieduta dall’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner, si svolgerà nuovamente come incontro in presenza, al santuario mariano nazionale di Mariazell: inizierà lunedì 14 giugno, alle 15, con una preghiera all’altare della Grazia nella basilica di Mariazell. Giovedì 17 giugno, alle 10 nei locali presso l’arcivescovado a Vienna, è in programma la conferenza stampa di chiusura con mons. Lackner. Oggetto dei tre giorni di discussione saranno le ultime linee guida del Papa sulla sinodalità. È previsto che le diocesi svolgano a partire da ottobre speciali processi sinodali sui temi della comunità, della partecipazione e della missione, i cui risultati saranno poi raggruppati a livello di Conferenza episcopale entro aprile 2022. “Lo scambio sulla preparazione del Sinodo mondiale dei vescovi sulla sinodalità sarà al centro dell’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale”, ha confermato il segretario generale della Öbk, Peter Schipka, in un’intervista all’agenzia di stampa cattolica Kathpress. In questo contesto, nel pomeriggio del 14 si terrà un incontro dei vescovi con le donne che ricoprono posizioni di leadership nella Chiesa. I lavori tratteranno anche della situazione legata alla pandemia e delle previste modifiche legali in materia di suicidio assistito. Nell’ambito della riunione dell’episcopato, mercoledì 16 giugno è previsto un incontro con il nunzio apostolico in Austria, l’arcivescovo Pedro Lopez Quintana, che parteciperà anche alla messa finale, il 16 giugno.