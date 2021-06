Diocesi: Tortona, domani in cattedrale la Giornata sacerdotale con l’arcivescovo Viola

Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, come ormai da tradizione, la diocesi di vivrà la Giornata di santificazione sacerdotale. Domani, venerdì 11 giugno, a partire dalle 9.30, mons. Vittorio Francesco Viola, segretario della Congregazione per il Culto divino e amministratore apostolico di Tortona, incontrerà in cattedrale i sacerdoti diocesani ai quali proporrà una riflessione su “L’arte del celebrare”, a partire dalla terza edizione del Messale italiano. Poi spazio per la preghiera con l’Adorazione eucaristica e la recita dell’Ora Media. Al termine l’arcivescovo impartirà la benedizione.