Ecumenismo: Consiglio Chiese cristiane Marche, il 12 giugno ad Ancona celebrazione della Parola

In occasione dei 20 anni della Charta Oecumenica europea e del decimo anniversario della propria fondazione, il Consiglio delle Chiese cristiane delle Marche promuove per sabato 12 giugno una celebrazione ecumenica della Parola di Dio. L’evento, a carattere regionale, sarà ospitato dalle 21 nella cattedrale di Ancona. Saranno presenti i rappresentanti delle diverse Chiese: l’attuale arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, e l’emerito, il card. Edoardo Menichelli; padre Serafino Corallo della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli; padre Ionel Barbarasa della Chiesa ortodossa romena; la pastora Greetje van der Veer della Chiesa valdese e metodista; il pastore Gionatan Breci e il pastore emerito Michele Abiusi della Chiesa avventista del 7° giorno; il pastore Luis Giuliani della Chiesa battista; Ogo Nwoka della Comunione anglicana. Sarà presente, anche, il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi. Ha annunciato la sua presenza il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini. La celebrazione sarà accompagnata dal Coro ortodosso della cattedrale ortodossa di Rimini.

Il Consiglio delle Chiese cristiane delle Marche – spiega la presidente Viviana De Marco – è nato a Loreto nel 2011 con i rappresentanti delle diverse Chiese cristiane presenti nelle Regione (Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli, Chiesa ortodossa romena, Chiesa battista, Chiesa evangelica valdese, Chiesa evangelica metodista, Chiesa avventista del 7° giorno, Chiesa cattolica, Chiesa Anglicana), “con il fine di favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese, cercare risposte comuni ai problemi etici che ci interpellano, coltivare nelle Chiese una mentalità ecumenica e l’apertura al dialogo reciproco per testimoniare insieme la fede in Cristo pur nella diversità delle tradizioni e delle appartenenze ecclesiali”.