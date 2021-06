Diocesi: Caritas Teano-Calvi, a Mignano Montelungo si aprono le porte della Casa della Carità “Sacro Cuore”

Si aprono le porte della Casa della Carità “Sacro Cuore” presso i locali adiacenti la parrocchia di S. Maria Grande, a Mignano Montelungo, nella diocesi di Teano-Calvi. L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio di Caritas diocesano, nella persona del direttore, il diacono Giovannino Mercone, e dei volontari dell’équipe diocesana, in stretta collaborazione con la cooperativa “La Tenda”, che fornirà ausilio mediante operatori esperti in attività socio-educative.

La prima iniziativa che sarà realizzata è la costituzione di un Centro di ascolto per il territorio: ci si propone di realizzare a Mignano un centro che possa avere come bacino di utenza privilegiato le parrocchie della forania di Roccamonfina e, più in generale, del nord diocesi. Oltre al centro di ascolto, la Caritas diocesana si occuperà di fornire assistenza socio-educativa e assistenza abitativa di emergenza per coloro che si trovano in urgente necessità di alloggio.