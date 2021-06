Diocesi: Firenze, il 12 giugno una giornata per ricordare don Corso Guicciardini

Nel giorno del suo compleanno, l’Istituto Madonnina del Grappa, la struttura religiosa che si occupa di servizi di accoglienza, ricorda don Corso Guicciardini a otto mesi dalla sua scomparsa. Sabato 12 giugno è prevista una giornata per rendere omaggio all’ex presidente della Madonnina scomparso di Coronavirus all’età di 96 anni, lo scorso 5 novembre. Allievo di don Giulio Facibeni, fondatore della Madonnina del Grappa, don Corso si era spogliato dei suoi averi proprio come San Francesco per abbracciare la Chiesa. Parroco per sedici anni di San Giovanni Evangelista, a Empoli, era tornato nuovamente a Firenze nel 2006 per guidare la Madonnina. Da allora aveva avviato una lunga stagione di apostolato nel penitenziario di Sollicciano insieme al cappellano don Russo, cui era legatissimo. La giornata sarà anche l’occasione per ricordare il fondatore della Madonnina del Grappa, don Giulio Facibeni, scomparso il 2 giugno 1958. La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la messa celebrata ai piedi della statua della Madonnina del Grappa, presieduta da mons. Giancarlo Corti, vicario generale della diocesi di Firenze. La mattinata proseguirà con lo spettacolo teatrale della Compagnia delle Seggiole dal titolo “Rifredi: attenti a quei due”, rievocazione della storia di accoglienza e solidarietà del quartiere di Rifredi che arriva fino alla nascita della Madonnina del Grappa negli anni Venti. “La città di Firenze – si legge in una nota del sindaco Dario Nardella – ha nel cuore don Corso e gli è molto legata. La solidarietà e l’attenzione agli ultimi hanno caratterizzato la sua vita e il suo percorso da presidente dell’Opera della Madonnina del Grappa. È stato un punto di riferimento spirituale per la nostra comunità e non solo. Aveva sempre una parola di speranza per tutti, giovani e adulti”. “Vogliamo mantenere viva la sua eredità, soprattutto sul tema della carità, che nasce dall’alto ed è una grazia che riceviamo da Dio e vogliamo mettere in pratica ogni giorno”. La celebrazione, cui parteciperanno anche gli assessori al welfare del Comune Sara Funaro e all’agricoltura della Regione Stefania Saccardi, si svolgerà in rispetto delle normative di distanziamento anti Covid.