Economia: Movimento Giovani Ucid, Benedetto Delle Site nuovo presidente, Simona Mulè segretario generale

Cambio ai vertici del Movimento Giovani dell’Ucid, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti. Benedetto Delle Site è il nuovo presidente nazionale, mentre Simona Mulè ha assunto il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne Ucid.

Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e founder dello studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani Ucid del Lazio, è stato vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale ora succede. Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla Dottrina sociale della Chiesa che hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e internazionale.

Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse amministrazioni pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie giuridiche, è esperta di public affairs e project management. Nel corso della sua carriera Mulè è stata insignita di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È responsabile dei progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa etica” e “Giovani Ucid On Tour” nonché dei rapporti istituzionali del Movimento Giovani.

“Vogliamo partire dai giovani e dai territori”, ha sottolineato Delle Site. Priorità del suo mandato è “formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona”.

“La Dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato Mulè.

Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall’Assemblea nazionale, che quest’anno si svolgerà il 15 giugno, a partire dalle 10, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Movimento Giovani Ucid. All’iniziativa, intitolata “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e per l’Europa”, prenderanno parte, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani e il presidente nazionale Ucid Gian Luca Galletti.

“I giovani imprenditori e dirigenti dell’Ucid sono proiettati in un mondo in cui parole quali sostenibilità e responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi imprescindibili – ha dichiarato il presidente nazionale Ucid -. Le loro scelte li renderanno nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto dell’economia post pandemia”.