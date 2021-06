Argentina: presentato rapporto Caritas e Odsa-Uca. Mons. Tissera, di fronte a miseria e dolore “è il momento di unirci tutti”

“È il momento di unirci tutti per mettere nel cuore questa situazione di miseria di dolore e di povertà che si vive in Argentina”. L’appello è giunto ieri dal presidente di Caritas Argentina, mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes, nel corso della presentazione del rapporto “Un volto dietro ogni numero. Radiografia della povertà in Argentina”, un’analisi esaustiva della grave situazione sociale che sta attraversando il Paese e delle politiche sociali messe in campo per fronteggiare l’emergenza.

Alla presentazione condotta in modo virtuale, cui ha partecipato anche il Sir, erano presenti, oltre a mons. Tissera, Agustín Salvia, direttore dell’Osservatorio del divario sociale dell’Università Cattolica Argentina (Odsa-Uca); Ianina Tuñón, coordinatrice del programma Infanzia Odsa-Uca; Nicolás Meyer, direttore esecutivo di Caritas Argentina; Macarena Sarmiento Peretti della Caritas di Buenos Aires e Solange Rodríguez Espínola, coordinatrice del Programma di sviluppo umano Odsa-Uca. Lo studio, curato dall’Osservatorio, conferma le recenti analisi sulla povertà dell’Odsa-Uca evidenziandone anche le conseguenze a livello di impatto sui minori e psicologico. La presentazione è avvenuta a pochi giorni dalla Colletta nazionale promossa da Caritas Argentina per il 12 e il 13 giugno.

Mons. Tissera ha sottolineato che la Caritas Argentina ha aumentato l’assistenza durante la pandemia, estendendola a oltre due milioni di persone, e ha lanciato un appello all’unità e generosità per affrontare i tempi difficili che sta vivendo il Paese: “Chiediamo a tutti, leader politici, imprenditori, sindacati, di unirci di fronte al bisogno. È un gesto di solidarietà e comunione, perché possiamo davvero contribuire con ciò che non possiamo trovare in farmacia o in banca, solidarietà e fraternità. E questo nasce dai cuori. La Colletta è l’occasione per mettere il nostro cuore in questa situazione di miseria, dolore e povertà che sta vivendo l’Argentina”.