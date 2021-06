Unitalsi Lombarda: su Radio Mater dibattito a quattro voci su “Maria rifugio degli ammalati, salute degli infermi”

“Si rinnova anche a giugno l’incontro via etere con Maria, a Lei è dedicato il tradizionale appuntamento mensile su Radio Mater curato dall’Unitalsi”. Lo comunica Unitalsi lombarda, specificando che nella puntata di domenica 13 giugno (ore 18.15) il fil rouge della trasmissione mariana curata da Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli sarà “Maria rifugio degli ammalati – salute degli infermi”. Ad aprire gli interventi: mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto. “La Santa Casa, secondo la tradizione, è parte dell’abitazione della Vergine, che era costituita da una grotta scavata nella roccia e da una camera antistante. Ed è quest’ultima parte a essere portata da Nazareth per giungere il 10 dicembre 1294 sul colle loretano”. L’intervento del secondo ospite sarà incentrato sulla presenza dei volontari Unitalsi che accompagneranno i pellegrini durante l’anno giubilare lauretano. A parlarne Massimo Graciotti, presidente della sezione marchigiana dell’Unitalsi. Il terzo ospite della trasmissione è Antonio Diella, magistrato presso il Tribunale di Bari e presidente nazionale di Unitalsi. Ultimo ospite Marco Maggi, consigliere regionale dell’Unitalsi: “Con lui conosceremo i pellegrinaggi e le attività che la sezione lombarda sta promuovendo per i prossimi mesi e in particolare dei tre pellegrinaggi in programma per Lourdes”. Le iscrizioni sono già aperte in modo particolare al primo, dal 21 al 24 settembre, con l’arcivescovo Mario Delpini in occasione del centenario della sezione e i cento anni dalla morte del card Ferrari.

Per la zona di Milano e provincia Radio Mater può essere ascoltata in streaming (www.radiomater.org) o tramite App (su Play store). Sul digitale terrestre è al canale 850 (oppure 705), Satellite Hot Dird 13° est.