Diocesi: Milano, il 12 giugno ordinazione di 10 preti e 4 missionari Pime. “Chi te lo ha fatto fare?”, i diaconi si raccontano

I candidati al sacerdozio con Papa Francesco (www.chiesadimilano.it)

Si svolgerà sabato 12 giugno, alle ore 9, nel duomo di Milano, l’ordinazione – presieduta dall’arcivescovo mons. Mario Delpini – di 10 nuovi preti diocesani e di 4 missionari del Pime (Pontificio Istituto missioni estere). I dieci diaconi che hanno completato gli studi nel Seminario di Venegono e riceveranno dall’arcivescovo l’ordinazione sacerdotale “provengono da esperienze di vita diverse. La maggior parte – segnala un comunicato della diocesi – ha scelto di diventare sacerdote dopo aver compiuto altri studi o avere intrapreso promettenti carriere lavorative, a conferma di una tendenza che ha preso piede da tempo”. In vista della loro ordinazione hanno scelto di raccontarsi in una serie di brevi video autoprodotti pubblicati sul sito della diocesi, rispondendo alla domanda, provocatoria e ironica, “Chi te lo ha fatto fare?”.

I dieci futuri sacerdoti hanno un’età compresa tra i 25 e i 38 anni. Hanno storie di vita molto varie anche i 4 seminaristi del Pime destinati a partire come missionari nel mondo. Eder de S. G. Cordeiro proviene dal sud del Brasile ed è destinato in Costa d’Avorio; Santhosh Somireddypalli viene invece dalla diocesi di Kadapa, nell’Andhra Pradesh, in India, ed è destinato in Ciad; Gregorio Ba Oo e Columban Lahpai Brang San Li sono originari del Myanmar e sono entrambi destinati a Taiwan per lo studio del mandarino, prima di andare in Cina.

Le ordinazioni saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Youtube.com/chiesadimilano.