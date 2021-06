Povertà educativa: Aibi, dal 14 giugno al via i campi estivi gratuiti di “Panthakù” per 150 alunni in 3 città della Campania

“Panthakù. Educare dappertutto”, progetto con capofila Aibi-Amici dei Bambini selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, resta al fianco dei quattro istituti partner, Calcedonia e Montalcini di Salerno, Denza di Castellammare di Stabia e Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere, tutti in Campania, per accompagnare gli studenti anche nelle settimane successive alla chiusura delle scuole.

A partire dal 14 giugno, prenderanno infatti il via i campi estivi rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di I grado dei quattro istituti comprensivi partner di progetto.

Su Salerno in totale saranno 90 gli alunni dell’Ic Calcedonia e dell’Ic Montalcini che potranno beneficiare di questa opportunità, grazie ai due centri estivi previsti in collaborazione con i partner Csi Salerno (Centro Sportivo Italiano) e Rari Nantes Nuoto Salerno. Pesso il pattinodromo comunale del lungomare di via Tafuri, con il Csi i ragazzi potranno seguire corsi di pallavolo, pattinaggio, basket, tennis, tiro con l’arco e tanti altri sport e attività di socializzazione. Il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 con turni di due settimane. La piscina Nicodemi invece, grazie alla Rari Nantes Nuoto Salerno, aprirà le porte con attività in acqua e attività motorie e di socializzazione, sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 con turni di due settimane.

Sono 30 gli alunni dell’Istituto Denza che potranno accedere al centro estivo “E no che non m’annoio!” ideato dal Basket Team Stabia e dal Tennis Club Terme di Stabia con attività motoria e sportiva all’aperto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 (per tre settimane, con turni per ogni alunno di una settimana) con il pranzo compreso e la navetta che farà servizio di andata e ritorno.

Opportunità anche per 30 allievi dell’Istituto Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere di accedere al primo centro estivo realizzato presso il Real sito di Carditello: il cartellone degli appuntamenti è molto ricco e va dai laboratori legati alla natura e all’ambiente, alle discipline sportive, dalle attività teatrali a quelle musicali e prettamente ludiche fino al teatro, laboratori di fotografia naturalistica, laboratori di canto corale, karaoke, cineforum educativo, pittura e lettura in natura, giochi da tavolo, running, camminata sportiva, percorsi benessere, riciclo creativo, escursioni naturalistiche, laboratori natura per la salvaguardia della biodiversità, attività di avvicinamento a cavalli/pony, orto didattico e giardinaggio. Il campus durerà tre settimane, dal 14 giugno al 2 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.