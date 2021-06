Formazione: Coldiretti, domani l’inaugurazione del primo campo scuola in fattoria a Roma con il presidente Mattarella

Il primo campo scuola in fattoria nella tenuta presidenziale di Castelporziano con i bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia sarà inaugurato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole che dà il via alla stagione estiva delle fattorie didattiche. L’appuntamento per i giornalisti e gli operatori è alla tenuta presidenziale di Castelporziano, in via Cristoforo Colombo 1671 (Roma), entro le 9 di domani, venerdì 11 giugno. Saranno presenti i ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, della Salute, Roberto Speranza, della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e il vicedirettore della Fao, Maurizio Martina. Ci sarà Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, che ha curato l’iniziativa e che presenterà l’impegno dell’agricoltura italiana nella formazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e della sana alimentazione. L’iniziativa prevede l’apertura della maxi fattoria didattica dove i bambini andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy con gli asini. Nella scuola in campagna di Castelporziano i piccoli ospiti impareranno anche a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, mungeranno le mucche nella stalla della biodiversità che ospiterà gli animali salvati dall’estinzione nelle fattorie italiane: cavalli, mucche, capre, pecore, asini, oche e conigli.