Rinnovamento nello Spirito: è tornato alla Casa del Padre don Guido Maria Pietrogrande

È tornato alla Casa del Padre don Guido Pietrogrande. “Oggi, alle 13.30, munito dei conforti religiosi e accompagnato dalla preghiera delle sorelle e dei fratelli del Rinnovamento nello Spirito, ha lasciato questa terra per raggiungere la dimora eterna il consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito, don Guido Maria Pietrogrande, SdB”. Ne danno annuncio il presidente nazionale, il comitato nazionale di servizio, il consiglio nazionale, l’assemblea nazionale, gli anziani del Rinnovamento nello Spirito, gli amici cari che in queste ore hanno vegliato e accompagnato la Pasqua del caro, amato, compianto don Guido. “Si compie per lui la Parola di Gesù: ‘Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo’ (Mt 25, 34b). Allo Spirito Santo che nella vita don Guido Maria ha tanto amato, adorato, servito e di cui è stato potente strumento e instancabile testimone, consegniamo la sua anima con cuore pieno di commozione e gratitudine”.