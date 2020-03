Coronavirus Covid-19: Mattarella nomina commendatore al merito il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l’onorificenza di “commendatore al merito” della Repubblica Italiana al comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma. Lo rende noto il Quirinale, in una nota diffusa poco fa. La decisione del capo dello Stato, “in considerazione del suo esemplare comportamento”. Il comandante è stato l’ultimo a lasciare la nave da crociera in quarantena per i numerosi casi di Coronavirus riscontrati tra le persone a bordo.