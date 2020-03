Coronavirus Covid-19: Protezione civile, attualmente 3.916 persone positive, 523 guariti e 197 deceduti

In Italia, per il coronavirus Covid-19, attualmente ci sono 3.916 persone positive, 523 guariti e 197 deceduti. Nella giornata odierna, ha appena riferito il capo dipartimento della Protezione civile e commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione in Italia, ci sono stati 109 guariti e 49 deceduti, dei quali 37 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 2 nel Veneto, 2 in Piemonte, 1 nel Lazio. Si tratta – ha precisato Borrelli – di persone di “età che vanno da 62 a 95 anni” e che “hanno una fragilità e diverse patologie”.

Delle 3.916 persone attualmente positive, 1.060 sono in isolamento domiciliare, 2.394 sono ricoverate con sintomi e 462 sono in terapia intensiva.

“Complessivamente – ha aggiunto Borrelli – i guariti sono l’11,28% del totale, i deceduti sono il 4,25%”. Fino ad oggi, in Italia, i casi di contagio sono stati 4.636, di cui 2.616 in Lombardia, 870 in Veneto e 488 in Emilia Romagna. I tamponi eseguiti ammontano a 36.359.

Borrelli ha voluto anche richiamare la valutazione arrivata oggi dall’Oms che “ha ricordato come il nostro Paese sta reagendo energicamente all’epidemia” e che “ha messo in campo misure di contenimento adeguate”. “Si tratta – ha commentato il commissario – di una constatazione che ci conforta rispetto all’attività di contenimento che stiamo facendo su tutto il territorio”.