Quaresima: mons. Ricchiuti (Altamura), “tempo di purificazione del cuore per vivere la fede senza ipocrisia”. Pregare per emergenza coronavirus

“Questo è davvero per noi, discepoli del Signore, il tempo favorevole per una sincera e coraggiosa purificazione del cuore e della mente, per un cammino lungo il quale testimoniare e raccontare che in Gesù Cristo, per la grazia del Battesimo, si può rinascere per essere “nuove creature”, donne e uomini capaci di fede trasparente e di verità ricolma di amore e di misericordia”. Lo scrive mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti, nel messaggio inviato ai fedeli per la Quaresima 2020. L’elemosina, la preghiera e il digiuno, “da viversi senza ‘ipocrisia’ e senza ostentazione, ma con sincerità di cuore, come ci ordina il Signore, resteranno atteggiamenti e scelte concrete di vita quotidiana, sia a livello personale, sia nel cammino comunitario”, l’auspicio del presule. Infine, l’invito a “pregare per la situazione sanitaria nel mondo e, in particolare, nel nostro Paese, a causa del coronavirus, per quanti sono stati contagiati e per le conseguenze non piacevoli sulle nostre abitudini quotidiane; ad esprimere gratitudine per tutti gli operatori sanitari e le autorità civili, chiamati in questi giorni a indicarci modalità di comportamenti, per affrontare con serietà e calma questo momento difficile; ad offrire tutta la nostra disponibilità, qualora ci venisse richiesta, in riferimento alle nostre attività ecclesiali.”