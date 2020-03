Giornata donna: Terres de Hommes, “per 6 millennials su 10 la parità di genere in Italia è un traguardo ancora lontano”

Per 6 millennials su 10 la parità di genere in Italia è un traguardo ancora lontano. È quanto emerge da una indagine condotta da Terres des Hommes in occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra domenica 8 marzo. Ad essere coinvolti sono stati 8mila adolescenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia, grazie alla collaborazione con ScuolaZoo. La ricerca è stata, inoltre, estesa anche a 1.500 giovani tra i 20 e i 30 anni dei club Rotaract. Tra le forme di discriminazione peggiori che subiscono le donne, 4 giovani su 10 hanno indicato le molestie sessuali, seguite dal mancato riconoscimento delle capacità delle donne (per il 22% delle ragazze e il 17% dei maschi) e dalla discriminazione economica (per il 18% delle ragazze e il 15% dei ragazzi). Una presa di coscienza sorprendente emerge dal 16% dei ragazzi, che indica il lavoro domestico non retribuito come un’importante discriminazione delle donne, contro il 6,5% delle ragazze. Qual è il settore in cui le donne rischiano maggiormente di subire delle discriminazioni? Secondo i giovani intervistati è sicuramente il posto di lavoro (per il 64% delle ragazze e il 42% dei ragazzi), seguito dal web (che viene percepito più pericoloso dai maschi 41% che dalle femmine 36%) e dalla politica (per il 27% delle femmine rispetto al 14% dei maschi). Al quarto posto, in questa particolare classifica, il mondo dello spettacolo (per il 21% delle femmine e il 24% dei maschi). In ultima posizione si colloca il mondo dello sport (8% delle femmine e 12% dei maschi). Ma gli stereotipi di genere persistono anche tra i millennials stessi. Infatti, secondo il 46% dei ragazzi e il 26% delle ragazze, le donne dovrebbero anteporre il proprio ruolo di madre alla carriera professionale.