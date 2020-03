Francia: Papa accetta le dimissioni del card. Barbarin. Mons. Moulins-Beaufort (vescovi francesi), “diocesi di Lione continui l’opera di verità e riconciliazione”

“Dopo le prove degli ultimi mesi, possa la diocesi di Lione continuare l’opera di verità e riconciliazione che ha iniziato e rinnovare la sua missione missionaria con un cuore puro”. Questo l’auspicio di mons. Éric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale di Francia alla notizia che oggi Papa Francesco ha accettato le dimissioni del card. Philippe Barbarin da arcivescovo di Lione. “La Conferenza episcopale di Francia – scrive mons. Moulins-Beaufort, in una nota diffusa oggi – ringrazia il cardinale Philippe Barbarin per ciò che ha portato alla Chiesa in Francia durante il suo servizio episcopale a Moulins e Lione dal 1998”. I vescovo esprimono quindi la loro “amicizia fraterna” al cardinale che sta per iniziare “un tempo per lui nuovo di ministero al servizio di Cristo e della Chiesa”. A nome dell’episcopato francese, mons. Moulins-Beaufort formula infine l’auspicio che le procedure di dimissioni e presto di nuova nomina alla guida della diocesi possano aiutare e “contribuire alla pacificazione delle vittime, alle quali ribadisce il profondo dolore per ciò che hanno sofferto”.