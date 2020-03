Commercio al dettaglio: Istat, a gennaio vendite stabili su dicembre 2019, +1,4% su base annua

A gennaio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale nulla in valore e un lieve aumento in volume (+0,1%). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento sia in valore sia in volume (+0,8%) mentre quelle dei beni non alimentari calano dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume. Lo comunica oggi l’Istat diffondendo i dati relativi al “Commercio al dettaglio” per il mese di gennaio 2020.

“Il 2020 – spiega l’Istat – si apre con una stazionarietà delle vendite al dettaglio, sia in valore sia in volume, sintesi di andamenti piuttosto diversificati tra i principali settori merceologici. In particolare, è il comparto alimentare a crescere in modo marcato, dopo mesi di variazioni nulle o negative. Si tratta della variazione congiunturale più ampia, in valore, dal giugno dello scorso anno, quando si registrò un incremento dell’1,6% in valore e dell’1,7% in volume. Al contrario, le vendite dei beni non alimentari mostrano una nuova flessione, dopo l’aumento dello scorso mese”.

Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+0,4% in valore e +0,2% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume).

Su base tendenziale, a gennaio, si registra una crescita dell’1,4% in valore e dell’1,3% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari (+1,9% in valore e +1,1% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+1,0% in valore e +1,6% in volume).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione dei prodotti farmaceutici (-1,8%) e cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,4%). Gli aumenti maggiori riguardano prodotti di profumeria, cura della persona (+3,3%) e dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+2,1%).

Rispetto a gennaio 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta del 2,3% per la grande distribuzione e diminuisce dello 0,2% per le imprese operanti su piccole superfici. In aumento il commercio elettronico (+15,8%).

La vendita porta a porta, con distributori automatici, per corrispondenza e attraverso tv, nel mese di gennaio 2020, ha avuto una crescita tendenziale dello 0,6%.