Papa Francesco: istituisce la Direzione generale del personale, avrà funzioni di “coordinamento, controllo e vigilanza”

Papa Francesco ha disposto l’istituzione della Direzione generale del personale presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Lo annuncia il Bollettino della Sala Stampa vaticana, che segnala come la decisione del Pontefice sia nata accogliendo la proposta del Consiglio dei Cardinali e del Consiglio per l’Economia. La Direzione generale del personale assumerà i compiti dell’attuale Ufficio del Personale della Segreteria di Stato e avrà competenza non solo sui dicasteri ed enti propri della Santa Sede, ma anche su Istituti (ad esempio, l’Istituto per le Opere di Religione), Fabbriche, Capitoli, Amministrazioni, Organismi, Fondazioni, Domus e altri enti dipendenti dalla Santa Sede o a essa in qualche modo collegati, in deroga ai rispettivi regolamenti.

La nuova Direzione sarà presieduta da un direttore e sarà munita di “potere strategico, ispettivo e operativo”, con funzioni di “coordinamento, controllo e vigilanza”. “Essa sarà, inoltre, attrezzata in modo da poter rispondere, in tempi utili, alle varie richieste che sarà chiamata ad espletare”. La nuova Direzione generale del personale manterrà “stretti collegamenti” con la Segreteria per l’Economia, con l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con il Fondo Pensioni e con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché con la Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica. Si tratta di un “passo di grande rilevanza nel cammino di riforma avviato dal Santo Padre”, evidenzia la Sala stampa vaticana.