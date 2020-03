Coronavirus Covid-19: vescovi Abruzzo-Molise, alcuni suggerimenti per prevenire i rischi di contagio

In un comunicato della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, a firma del presidente, mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto. “Dall’incontro con le autorità sanitarie preposte alla prevenzione circa i rischi di diffusione del Coronavirus – si legge nella nota – sono emersi alcuni suggerimenti che è bene portare a conoscenza di tutti i sacerdoti e operatori pastorali del nostro territorio. Li elenco di seguito, perché si possa servirsene informando la gente a noi affidata. In caso di tosse e febbre, restare a casa, senza andare al Pronto soccorso. Chiamare il medico di famiglia o il numero verde della Asl di appartenenza (Abruzzo: Asl n. 1 L’Aquila:118; Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146; Asl n. 3 Pescara: 118; Asl n. 4 Teramo: 800 090 147; Molise: 0874 313000e 0874 409000). Se si hanno sintomi riconducibili al Coronavirus non nascondersi per timore di entrare in quarantena, ma manifestarli subito per evitare il rischio di infettare altri”. Ancora: “Si raccomanda a tutti di agire con responsabilità verso la collettività e sempre avendo cura di prendere le precauzioni necessarie, suggerite dal decalogo preparato a livello governativo e già diffuso anche in comunicati precedenti della Ceam. Continuiamo a rivolgerci con fiducia al Signore perché guarisca i malati, consoli chi è nel dolore, preservi l’umanità intera dalla malattia, illumini e assista medici e infermieri, chiamati ad affrontare in frontiera questa fase emergenziale, oltre che coloro che hanno la responsabilità di adottare misure precauzionali e restrittive”.