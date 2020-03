Azione Cattolica: il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto una delegazione al Quirinale

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell’Azione Cattolica italiana, guidata dal presidente nazionale Matteo Truffelli e dall’assistente generale, mons. Gualtiero Sigismondi. Nel corso dell’udienza, concessa in vista della 17ª assemblea nazionale, il presidente Truffelli ha donato al Capo dello Stato una raccolta di distintivi storici dell’Azione Cattolica italiana. “Il presidente nazionale dell’Ac ha assicurato al Capo dello Stato l’impegno della più grande associazione di laici cattolici italiani a stare nei territori accanto a quanti vivono le difficoltà e le speranze del nostro Paese, manifestando l’apprezzamento e la vicinanza di tutta l’Azione Cattolica per l’opera che il presidente Mattarella svolge in difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, e per il suo autorevole e prezioso invito alla condivisione, alla concordia e all’unità nazionale, specie in un momento cosi delicato per il tutto il Paese, qual è quello causato dalla vicenda Coronavirus”, si legge in una nota dell’Ac.