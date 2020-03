“Ringrazio il presidente Mattarella per il suo appello alla nazione. L’Italia sta reagendo con forza”. Lo scrive su Twitter, in italiano e inglese, il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia che “il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia” di Coronavirus. “L’Oms vi sta accanto”, conclude.