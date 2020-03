Coronavirus Covid-19: Fidae, scuole paritarie in campo con lezioni a distanza e classi online

La Fidae, in ottemperanza al Dpcm del 4 marzo, ha emanato una circolare interna per la chiusura degli istituti associati fino al 15 marzo prossimo. Nello stesso tempo il Consiglio nazionale della Federazione, convocato con urgenza ieri, si è riunito in modalità online e ha manifestato la ferma volontà di fare la propria parte per il sistema scolastico nazionale e per accompagnare gli studenti e le famiglie degli istituti associati in questo momento difficile. “Già dalla scorsa settimana abbiamo attivato dei corsi online con tanto di campanella ed appello telematico, che hanno riscosso apprezzamenti da parte degli studenti e anche dei professori – ha dichiarato la presidente nazionale Virginia Kaladich –. Naturalmente si può e si deve fare di più ma sono sicura che momenti come questi possano rappresentare un’occasione per tutte le componenti del sistema scolastico nazionale, istituti pubblici, paritari e privati, di mettersi alla prova e tirare fuori il meglio. Noi siamo fin da ora disponibili con un servizio di supporto e accompagnamento e anche per trovare nuove modalità di risposta ad una situazione così complessa”. Sul sito web dell’associazione è presente la sezione con le nuove Faq sul coronavirus e la sezione delle buone pratiche con una parte dedicata alle lezioni a distanza.