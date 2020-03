Coronavirus Covid-19: Cremona, il vescovo Napolioni ricoverato all’Ospedale Maggiore per accertamenti

(Foto Siciliani/Gennari)

“A seguito di alcuni giorni di febbre altalenante e di qualche difficoltà alle vie respiratorie, oggi pomeriggio, dopo alcuni esami clinici, il vescovo Antonio Napolioni è stato ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Cremona per sottoporsi ad ulteriori accertamenti ed in particolare alla prova del cosiddetto ‘tampone’”. Né dà notizia la diocesi di Cremona in una nota diffusa poco fa.

“Dopo alcuni appuntamenti quotidiani ‘In casa con voi’, ora – ha commentato mons. Napolioni – starò anche ‘In ospedale con voi’”.

“Come Chiesa cremonese – prosegue la nota –, già rattristata da lunghi giorni senza la celebrazione pubblica dell’Eucaristia, ci uniamo in modo ancora più stretto e più fraterno, soprattutto nella preghiera, al nostro vescovo Antonio, ad alcuni confratelli sacerdoti ricoverati e ai tanti fedeli e cittadini provati da questo tempo di emergenza sanitaria. Ci sostenga nel cammino di questa Quaresima l’intercessione della Vergine Maria e di sant’Omobono affinché ci sia data al più presto la gioia di intravvedere all’orizzonte la luce della Pasqua”.