Terra dei fuochi: Pozzuoli, il Pellegrinaggio giubilare arriva in diocesi venerdì 23 maggio. L’evento conclusivo a Napoli spostato al 31 maggio

Sta proseguendo il percorso dei camminatori che partecipano al Pellegrinaggio giubilare regionale, partito da Pompei il 16 maggio e che arriverà il 23 maggio nella diocesi di Pozzuoli. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza episcopale campana in occasione del Giubileo, del decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e degli 800 anni del Cantico delle Creature di san Francesco.

Nella giornata di venerdì 23 maggio, i pellegrini verranno accolti al Rione Terra di Pozzuoli, nel Palazzo Migliaresi, con il convegno “La Speranza non delude”, con inizio alle ore 10. Porteranno i saluti della città e della diocesi il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il vicario episcopale per la Carità, don Fabio De Luca, cappellano dell’Istituto penale minorile di Nisida. Previsti gli interventi di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Renato Briganti, docente di Diritto costituzionale dell’Università Federico II, presidente regionale di Mani Tese, il maggiore Marco Liguori, comandante della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato, padre Daniele Moschetti e i partecipanti al Pellegrinaggio giubilare, Francesca Attanasio e Sara, per la pastorale giovanile diocesana e Puteoli Sacra. Le conclusioni saranno affidate a Filippo Monaco, vice sindaco di Pozzuoli, mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, e mons. Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e di Ischia. Protagonisti dell’incontro – moderato da Carlo Lettieri, addetto stampa della diocesi e direttore dell’Ufficio Cura del Creato – sono studenti e docenti degli istituti scolastici Virgilio, Majorana, Petronio e Pareto, con la partecipazione di rappresentanti di enti del Terzo Settore.

In conclusione, i partecipanti al convegno scenderanno a piedi dal Rione Terra, per dirigersi simbolicamente verso l’area ex Italsider di Bagnoli, in un “marcia rumorosa” (utilizzando strumenti realizzati con materiale di riciclo) che si svilupperà sul lungomare Yalta di Pozzuoli.

Nel pomeriggio di venerdì 23 maggio, il Pellegrinaggio giubilare regionale si concluderà simbolicamente nella Contrada Pisani a Pianura. Appuntamento nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria e S. Antonio di Padova, dalle ore 17 alle ore 19, per un incontro pubblico. Dopo i saluti di don Vincenzo Tiano, vicario foraniale, e del vocazionista, don Linus Ihebirinachi Akali, previsti interventi di Ciro Scognamiglio e operatori parrocchiali per ricordare gli anni delle proteste che hanno portato alla chiusura della discarica. Nell’incontro verrà ripercorsa l’esperienza vissuta dai pellegrini dal 16 al 22 maggio. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rappresentato da Carlo Cuomo, consegnerà ai pellegrini un ricordo della Terra Santa. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Pozzuoli e di Ischia.

La giornata del 23 maggio è stata organizzata dall’Ufficio Cura del Creato e dagli Uffici per la pastorale sociale delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia, in sinergia con gli Uffici pastorale giovanile e vocazionale, il Csv Napoli e diverse realtà del Terzo Settore.

Per motivi di ordine pubblico, legati alla partita del Napoli, l’incontro della Conferenza episcopale campana previsto a Piazza del Gesù sabato 24 maggio è stato spostato a sabato 31 maggio; il Festival della Terra previsto nel Parco San Laise (ex base Nato) a Bagnoli venerdì 23 maggio è stato spostato a venerdì 6 giugno (info su www.festivaldellaterra.com).

