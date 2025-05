Giornata del sollievo: domenica 25 maggio la XXIV edizione. Domani un incontro al Policlinico Gemelli, il 25 al Gemelli Isola

Domenica 25 maggio si celebra la XXIV Giornata nazionale del sollievo, alla quale partecipa anche la Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, in collaborazione con la Fondazione nazionale Gigi Ghirotti. Domani alle 14.30 nella sala Medicinema del Policlinico Gemelli, si terrà un incontro che vuole sensibilizzare sull’importanza e promuovere la cultura del sollievo attraverso il racconto di alcune testimonianze di pazienti, operatori sanitari e volontari.

Dopo i saluti istituzionali del segretario della Fondazione Ghirotti, Giuseppe Guerrera, e del vicepresidente del Gemelli, Giuseppe Fioroni, porteranno la loro testimonianza: Elena Cristofori, tutor didattico del corso di Laurea in Infermieristica del Gemelli; Laura Sermonti, coordinatrice infermieristica Sitra; Maria Antonietta Gambacorta, direttrice di Radioterapia oncologica del Gemelli, insieme ad un paziente, e Maurizio Lucidi, presidente Associazione Aprotion “R. Fasanari “ – Associazione per il progresso della terapia intensiva onco-ematologica. A seguire alle 16 la visione speciale del film Lilo e Stitch (2025 in Live action), aperta ai pazienti e ai loro familiari e al personale del Gemelli.

Anche l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola partecipa alla Giornata del sollievo. Domenica 25 maggio alle 9.30 nella chiesa di San Giovanni Calibita sarà celebrata la messa presieduta da mons. Andrea Manto, vicario episcopale per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Alle 10.30 in piazza San Bartolomeo si esibirà la Banda dell’Arma dei Carabinieri. Seguirà, in Aula magna, un momento di testimonianze e riflessioni sul valore delle cure palliative moderato da Gambacorta e introdotto da Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio. Alle 12.15 Vincenzo Valentini, direttore Centro di eccellenza oncologia radioterapica, medica e diagnostica per immagini concluderà con un intervento dal titolo “L’arte che cura”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /