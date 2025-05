Chiese campane: Nocera, oggi riunita la Consulta regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto. Si è riflettuto su abbattimento barriere architettoniche

Questa mattina, presso la curia vescovile della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, si è riunita la Consulta regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale campana (Cec).

L’incontro, come rende noto la stessa Cec, ha posto al centro della riflessione la necessità di una maggiore attenzione verso le persone con disabilità e l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture ecclesiali. Garantire un accesso libero e agevole agli spazi di culto non è solo una questione di infrastrutture, ma rappresenta un segno concreto di inclusione e rispetto per la dignità di ogni individuo. La chiesa, in quanto luogo di aggregazione, preghiera e solidarietà, ha il compito di farsi promotrice di un cambiamento culturale che metta al centro la persona e le sue necessità.

Ad introdurre i lavori, con la preghiera iniziale e i saluti, è stato mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno e delegato al Settore Educazione cattolica, Scuola e Università, Cultura e Irc della Cec. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di progettare spazi accessibili e accoglienti, adottando soluzioni che permettano alle persone con disabilità di vivere ogni momento ecclesiale con serenità e senza limitazioni.

A rafforzare questo monito è intervenuto mons. Sergio Melillo, vescovo delegato al Settore per i Beni culturali e l’Edilizia di culto della Cec, il quale ha ribadito che la Chiesa, in quanto luogo di aggregazione, preghiera e solidarietà, ha il compito di farsi promotrice di un cambiamento culturale che metta al centro la persona e le sue necessità.

Un appello significativo, al quale la Consulta ha dato seguito evidenziando la necessità di un impegno concreto che coinvolga diocesi e parrocchie nella creazione di ambienti realmente inclusivi, nei quali ogni persona possa sentirsi accolta e parte integrante della comunità. La traccia della giornata è stata poi approfondita nel confronto con il Settore Disabilità dell’Ufficio catechistico regionale moderato da don Roberto Guttoriello, incaricato regionale per i Beni culturali della Cec, al quale sono seguite le attività di gruppo dei vari settori della Consulta.

Il momento di incontro e di riflessione rivolto agli incaricati diocesani della Campania si è concluso con la visita Museo diocesano di Nocera Inferiore-Sarno.

