Nel pomeriggio di oggi mons. Alain de Raemy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, avrà un incontro privato con gli operatori dei media locali per festeggiare il Giubileo diocesano del mondo delle comunicazioni sociali. Al termine, il presule presiederà una celebrazione eucaristica pubblica, alle 16 nella cattedrale di San Lorenzo in Lugano, che sarà trasmessa in diretta radiofonica sulla rete Dab di Radio Maria unicamente nella Svizzera italiana.

