Diocesi: Asti, dedicato a “Siate la speranza di un mondo diverso” l’annuale convegno della Pastorale della salute in programma sabato

“Siate la speranza di un mondo diverso”. Questo massaggio di forte attualità, che riprende le parole di Papa Francesco ai giovani convenuti alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, è stato scelto come titolo dell’annuale convegno organizzato dalla Pastorale della Salute della diocesi di Asti, assieme ad Acos (Associazione cattolica operatori sanitari), Amci (Associazione medici cattolici italiani) e Caritas diocesana. L’appuntamento sarà ospitato sabato 24 maggio, dalle 8.45, nella sala dell’ex refettorio del Seminario vescovile di Asti; si tratta di una iniziativa formativa per gli operatori della sanità, ma aperta ad un più ampio coinvolgimento della comunità ecclesiale di Asti che, in clima di sinodalità, del “camminare insieme”, guarda a quanto sia vitale il riferimento alla speranza quando aumentano le difficoltà e tutto sembra crollare davanti alla sofferenza. Dopo l’accoglienza, alle 9 è previsto l’inizio dei lavori con i saluti del vescovo Marco Prastaro. A seguire l’intervento di suor Elisa Cagnazzo (“Elia e la vedova di Sarepta: profeti e operatori di speranza in tempo di carestia”). Dopo una breve pausa interverrà il prof. Angelo D’Acunto sul tema “La speranza: una virtù non solo cristiana”. Alle 11.30 spazio alla discussione a cui seguiranno le conclusioni dei lavori previste per le 12.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /