Fedi e culture del Mediterraneo: Napoli, il 23 maggio l’incontro “Acqua, fonte di vita e di simbolismo, tra Oriente e Occidente”

“Acqua, fonte di vita e di simbolismo, tra Oriente e Occidente”: è il titolo dell’incontro di formazione gratuito, promosso dall’Ordine dei giornalisti della Campania e dall’Istituto superiore di scienze religiose “Donnaregina” di Napoli, che avrà luogo venerdì 23 maggio, alle ore 16, presso le aule della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Pftim) sezione San Tommaso, a Napoli, in viale Colli Aminei 2.

I partecipanti potranno acquisire i crediti richiesti dall’Ordine dei Giornalisti per la formazione e l’aggiornamento professionale, iscrivendosi alla piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/92ac8d8d-4e55-462a-a214-0667143f2bcd.

Coloro che ne faranno richiesta potranno ottenere anche un attestato di partecipazione rilasciato dall’Istituto superiore di scienze religiose “Donnaregina” di Napoli.

Gli ospiti di questo incontro saranno mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro e membro della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, Li Xuan Zong, prefetto generale della Chiesa taoista d’Italia, vice-presidente della Federazione taoista mondiale, Silvio Cossa, referente della comunità Baha’i in Campania, don Alex Talarico, delegato ecumenico dell’eparchia di Lungro.

L’incontro rientra nell’itinerario tra fedi e culture del Mediterraneo “Cibo, relazioni e informazione nell’era digitale”.

