Giubileo 2025: Molise, sabato a Castelpetroso celebrazione per gli amministratori pubblici della Regione

Sarà la basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, luogo sacro e simbolico per la comunità molisana, ad ospitare sabato 24 maggio il Giubileo regionale degli amministratori pubblici. La giornata di spiritualità nel solco della speranza prenderà il via alle 10.30 con l’accoglienza nel piazzale della basilica, i riti introduttivi e l’intervento di mons. Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino; alle 11 l’ingresso in basilica dei vescovi e di tutti coloro che vivono il pellegrinaggio giubilare; seguiranno la professione di fede, le preghiere per ottenere l’indulgenza plenaria e le confessioni. Alle 11.30 mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e di Trivento, presiederà la celebrazione eucaristica solenne al termine della quale è previsto il saluto di mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano.

“La Regione Molise, le Provincie di Campobasso ed Isernia e i sindaci delle città di Campobasso, Bojano, Isernia, Venafro, Trivento, Termoli e Larino porteranno il gonfalone come segno di rappresentanza. Tutti i sindaci indosseranno la fascia tricolore sia per il momento giubilare che per la celebrazione eucaristica”, ha spiegato don Fabio Di Tommaso, vicario episcopale per la basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, nella lettera di invito.

