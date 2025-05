Religiose: Camerino, giovedì appuntamenti dedicati a santa Camilla Battista da Varano

“La modernità di una mistica del Rinascimento italiano: Santa Camilla Battista da Varano”. Questo il titolo del convegno in programma giovedì 22 maggio, a Camerino, presso il monastero Santa Chiara. I lavori – moderati da fra Lorenzo Turchi, docente della Pontificia Università Antonianum di Roma – prenderanno il via alle 15.30 e potranno essere seguiti in diretta streaming su Facebook. Previste quattro relazioni: “Le opere latine di santa Battista da Varano, clarissa e umanista” a cura di Silvia Serventi, ricercatrice indipendente; “II profilo e l’avventura di sora Battista tra le clarisse e i monasteri di I Regola” a cura di Letizia Pellegrini, dell’Università di Macerata; “Immagini e visioni da un monastero”, proposta da Giuseppe Capriotti, dell’Università di Macerata; Pierluigi Feliciati, dell’Università di Macerata, parlerà infine de “L’archivio del monastero di Santa Chiara di Camerino: progetto di recupero e valore”. Alle 18.30, mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, presiederà la celebrazione eucaristica. In serata, poi, alle 21.15 l’auditorium Benedetto XIII ospiterà lo spettacolo teatrale “Come una carezza – Il viaggio di Camilla Battista Varano” proposto dal Gruppo Teatro in bilico.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /