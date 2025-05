Giubileo dello sport: domenica 15 giugno la messa celebrata da Leone XIV. Il 14 il convegno internazionale “Lo slancio della speranza”

Il Giubileo dello sport è in calendario sabato 14 e domenica 15 giugno con la messa celebrata da Papa Leone XIV. Le due giornate si apriranno con il convegno internazionale “Lo slancio della speranza” organizzato dal Dicastero per la cultura e l’educazione: alle 9 nell’auditorium Augustinianum, in via Paolo VI, accanto a piazza San Pietro. Nello stile del dialogo e delle testimonianze “sul campo” prenderanno anzitutto la parola il cardinale prefetto José Tolentino de Mendonça e il presidente “uscente” del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, in carica fino al 23 giugno.

Quattro gli sportivi che condivideranno le loro storie. Sergio Conceição, portoghese, allenatore del Milan e già calciatore con Porto, Lazio, Parma e Inter oltre che nella nazionale del suo Paese; Letsile Tebogo (22 anni il 7 giugno), campione olimpico sui 200 metri ai Giochi di Parigi 2024, vera e propria leggenda nel suo Botswana e in tutta l’Africa. Lo scorso 29 agosto ha incontrato Papa Francesco condividendo, in particolare, il ricordo della mamma morta per un tumore. Quindi Valentina Vezzali, una delle più forti schermitrici della storia con le sue nove medaglie olimpiche (sei d’oro) e 26 mondiali (sedici d’oro). Infine Amelio Castro Grueso, anch’egli schermidore, protagonista con il Team paralimpico dei rifugiati ai Giochi di Parigi. Colombiano, sua madre è stata uccisa quando lui aveva 16 anni. Ha perso l’uso delle gambe in un incidente e ha trovato nello sport, ma soprattutto nella fede, la strada per il riscatto nella vita.

Il dialogo coinvolgerà Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana; il sacerdote spagnolo Litus Ballbé Sala (olimpionico di hockey a Londra 2012); Paola Gigliotti (Sentiero Frassati); la religiosa salesiana Francesca Scialbetta e il fotografo Giovanni Zenoni. A moderare Novella Calligaris, giornalista di Rai News 24 e indimenticata star del nuoto, e Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei media vaticani.

Per partecipare al convegno internazionale occorre registrarsi sul sito www.dce.va al link collaboration.cloud.va.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /