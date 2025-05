Diocesi: Reggio Calabria-Bova, sabato 24 maggio l’ordinazione di due sacerdoti, don Angelo Pensabene e don Pietro Casciano

Sabato 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice, presso la basilica cattedrale di Reggio Calabria, don Angelo Pensabene e don Pietro Casciano saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova. In preparazione all’ordinazione venerdì 23 maggio alle 21.30 si terrà una veglia di preghiera presso la cappella maggiore “San Paolo” del Seminario arcivescovile. Don Angelo Pensabene è stato ordinato diacono il 30 ottobre 2023 nella parrocchia di San Biagio a Gallico Superiore. In quella stessa comunità presiederà la sua prima messa domenica 25 maggio, alle 19. Nella stessa giornata, don Pietro Casciano presiederà per la prima volta la celebrazione eucaristica alle 17, nella sua comunità di Santa Maria del Buon Consiglio a Ravagnese, dove era stato ordinato diacono il 4 ottobre 2023.

