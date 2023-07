Formazione: Università Salesiana, al via a ottobre un nuovo corso di laurea in Terzo settore. Tra i docenti i maggiori esperti in materia

Il primo corso di studi, professionalizzante, interamente dedicato al Terzo settore. Tra i docenti i maggiori esperti in materia. A promuoverlo dal prossimo ottobre è la la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana. Obiettivo, si legge in una nota di presentazione, “venire incontro all’esigenza di operatori e dirigenti del Terzo settore capaci di coniugare una visione antropologica basata sull’umanesimo solidale e una professionalità tecnica specificamente orientata”. Il corso di laurea, dedicato alle nuove competenze nel Terzo settore, nelle opere degli enti religiosi e, in senso più ampio, nei modelli organizzativi dell’economia sociale”, mira a formare l’operatore (primo ciclo) e il dirigente (secondo ciclo) del Terzo settore, con un percorso costruito appositamente per abilitarlo ad affrontare le sfide dei cambiamenti in atto.

Nel dettaglio, il curricolo si articola in un primo ciclo che conduce al Baccalaureato in management e diritto degli Ets e dell’economia sociale, e in un secondo ciclo che conferisce la Licenza in etica, economia e diritto del Terzo settore, con diverse specializzazioni. “Il curricolo – si legge ancora nella nota – intende sviluppare conoscenze e competenze nella cultura del bene comune e del volontariato, nell’amministrazione, gestione e rendicontazione, nella progettazione sociale e nel fund raising, nella pianificazione fiscale e finanziaria degli enti. Speciale attenzione è dedicata al collegamento tra la formazione accademica e i modelli operativi e gestionali degli enti religiosi e del Terzo settore grazie ad un programma di tirocinio che vede il coinvolgimento degli studenti nelle attività delle più importanti realtà del Terzo settore e delle opere svolte dagli enti religiosi”.

Del Comitato scientifico fanno parte, fra gli altri, Cristiana Freni, Stefano Zamagni e Luigi Bobba. Molti i partner di rilievo tra cui lo Studio E-Ius Tax & Legal, Fondazione Terzjus – Ets Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale, Consiglio nazionale del notariato, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le iscrizioni si apriranno il prossimo 1° settembre; le lezioni avranno inizio il 2 ottobre. Previste riduzioni sulla quota di iscrizione e borse di studio. Maggiori informazioni: https://www.unisal.it/page/5720-un-nuovo-corso-di-laurea-per-affrontare-le-sfide-della-riforma-del-terzo-settore.