Diocesi: Brindisi, da oggi ad Ostuni formazione per diaconi permanenti “Sulle orme di don Tonino Bello”

“Sulle orme di don Tonino Bello. Quale diakonia nel postmoderno?”. Questo il tema al centro del corso di formazione per diaconi permanenti della dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni che si terrà dal 27 al 29 luglio presso il Monastero della Resurrezione a Villa specchia in Ostuni. Gli incontri saranno tenuti da Michele Illiceto.

“In questo tempo in cui la Chiesa ci sta chiedendo di vivere esperienze di sinodalità che non possono prescindere da momenti comuni di riflessione, formazione e preghiera, la comunità dei diaconi permanenti della diocesi insieme al nostro vescovo Giovanni (Intini, ndr) e al responsabile del cammino di formazione, don Gianluca Carriero, ha pensato di vivere un corso di formazione, lasciandosi ispirare dallo stile della ‘Chiesa del grembiule’ di cui don Tonino Bello è stato il testimone e suggeritore”, viene spiegato nella nota di presentazione.