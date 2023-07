Ue: stanziati 14 milioni di euro per il giornalismo transfrontaliero

L’Unione europea sostiene dodici consorzi di media con un finanziamento di 14 milioni di euro per progetti transfrontalieri per rafforzare il settore dell’informazione nei prossimi due anni. Lo comunica in una nota la Commissione europea. I dodici consorzi vincitori sono presenti nell’Ue e in altri Paesi di “Europa Creativa” e si occupano di giornalismo investigativo, media, informazione nel linguaggio dei segni, podcast e giornalismo per i giovani. Le attività dei progetti finanziati comprenderanno lo “sviluppo di standard commerciali ed editoriali comuni, la sperimentazione di nuovi tipi di redazioni e nuovi formati, programmi di formazione e produzioni transfrontaliere”. I beneficiari dei progetti operano “in piena indipendenza editoriale”. I progetti sono stati selezionati con il secondo bando annuale per i partenariati giornalistici di Europa Creativa nel 2022 dell’iniziativa News annunciata nel Piano d’azione per i media e gli audiovisivi. Il terzo e ultimo bando per i partenariati giornalistici, da 10 milioni di euro, pubblicato nel dicembre 2022, è in fase di valutazione e i progetti selezionati dovrebbero iniziare all’inizio del 2024.