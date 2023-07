Gmg Lisbona: appello dal Myanmar, “pregate perché i nostri giovani siano protetti dai pericoli e possano avere più forza per resistere e combattere per la libertà”

“Mentre i giovani del Myanmar stanno lottando per il loro futuro e la loro libertà, facciamo appello ai giovani del mondo per chiedere la loro preghiera affinché i nostri giovani siano protetti dai pericoli e possano avere più forza per resistere e combattere coraggiosamente per la libertà”. E’ il messaggio che i giovani del Myanmar inviano ai giovani riuniti a Lisbona per la Gmg 2023. Nessuna delegazione ufficiale dei Giovani birmani parteciperà quest’anno alla Giornata mondiale della gioventù. Raggiunti dal Sir, i responsabili della Commissione Nazionale Giovani Cattolici (Conferenza episcopale birmana), vogliono far conoscere la situazione di molti giovani nel loro paese: “bambini, giovani e attivisti politici vengono uccisi o messi in prigione. Anche alcuni dei nostri sacerdoti cattolici vengono arrestati e messi in prigione per motivi poco chiari, alcuni sono stati inseriti nelle liste dei ricercati. Le case vengono bruciate quasi ogni giorno dai militari. Lo sa il Mondo, lo sanno i Capi della Chiese. Ma non siamo sicurui che le voci di pianto della nostra gente sofferente siano ascoltate. Di una cosa però siamo certi: i nostri giovani stanno lottando per la loro libertà, per il bene del Paese. Stanno dando la vita. Vivono miseramente nelle foreste, così come le persone sfollate”. “Come disse una volta Madre Teresa, “Le mani che aiutano sono meglio delle labbra che pregano” – aggiungono -, dobbiamo dire che la gente del Myanmar ora ha bisogno di mani amiche. Vorremmo allora cogliere questa occasione per esprimere la nostra grande gratitudine a tutte le persone, i Paesi e ong e organizzazioni umanitarie che stanno in un modo o nell’altro aiutando la nostra gente. Milioni di grazie a tutti i sostenitori”. Da Yangon, tengono poi ad esprimere “solidarietà con il popolo ucraino”. “Chiediamo anche le vostre preghiere e il vostro sostegno per il popolo ucraino”. L’augurio dei giovani del Myanmar è che “i giovani di tutto il mondo possano vivere un’esperienza significativa e feconda dell’amore di Dio nella celebrazione della Gmg”.