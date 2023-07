Gmg Lisbona: Trento, in partenza 250 giovani con l’arcivescovo Tisi, preti e animatori. Ampia copertura da parte dei media diocesani

Sono pronti a partire i 250 giovani trentini partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù. Con loro l’arcivescovo Lauro Tisi e una decina di preti giovani, oltre a numerosi animatori. La partenza è fissata sabato 29 luglio con il ritrovo alle ore 19 a Trento presso il giardino della Curia (piazza Fiera), cena al sacco e un momento di preghiera in Duomo, prima di salire sui cinque pullman che li condurranno a Lisbona. Lungo il tragitto i giovani faranno tappa a Barcellona, Madrid e al santuario di Fatima. In Portogallo il gruppo trentino alloggerà nella località di Arranhó, una quarantina di chilometri da Lisbona. Terminate le giornate portoghesi, nel loro viaggio di ritorno i giovani trentini faranno tappa ad Avignone, per giungere a Trento nella serata di martedì 8 agosto. In contemporanea alla veglia della Giornata Mondiale – informa la diocesi – sabato 5 agosto tutti i giovani che lo vorranno, potranno andare al Santuario di Montagnaga di Piné per vivere un momento di preghiera in comunione con i loro coetanei in pellegrinaggio a Lisbona. La Giornata Mondiale della Gioventù registra un’ampia copertura mediatica, anche da parte dei media diocesani, con la “cronaca” quotidiana sui vari portali e il reportage finale sul settimanale Vita Trentina. Vi sarà una “squadra” redazionale allargata ai giovani partecipanti alla Gmg, impegnati soprattutto nel rilancio di esperienze e commenti attraverso i canali social della pastorale giovanile diocesana e del settimanale, oltre ai profili personali dei protagonisti.