Diocesi: Savona, il borgo Fornaci celebra Nostra Signora della Neve

Il quartiere Fornaci si appresta a festeggiare anche quest’anno la patrona Nostra Signora della Neve. Sabato 29 luglio alle ore 11 si terrà la benedizione del mare e delle imbarcazioni, venerdì 4 agosto alle 21 in chiesa la serata di preghiera “In veglia con Maria”. Il 5 agosto alle 21.30 la statua della Vergine arriverà dal mare e sbarcherà allo Scaletto dei Pescatori: l’approdo sarà curato dal comitato della “Festa del Mare Burgu de Furnaxi”. Seguiranno la consueta processione per le vie del borgo marinaro, la messa sul sagrato della chiesa, intorno alle 22, e la visita guidata alla parrocchiale stessa. L’associazione Judax Agorà porterà i partecipanti ad ammirare l’affresco sulla volta raffigurante il “Miracolo della neve” e dipinto nel 1928 dall’astigiano Giovanni Rovero. Tra le novità che riguardano la “Festa del Mare” meritano di essere citati il concerto all’alba dell’Ensemble Rossini domenica 13 agosto alle 5.45 allo Scaletto e l’esposizione mercato “Artigianando on the Road”, organizzata da Comune e Confcommercio, sabato 26 agosto dalle 15 alle 23 lungo via Giuseppe Saredo.