Economia sociale: Pallucchi e Giusti (Forum Terzo settore e Finanza sostenibile), “dal governo segnali positivi su estensione del Fondo di garanzia pubblica”

“Dal governo arrivano segnali positivi rispetto alla proposta di Cantieri ViceVersa, che portiamo avanti da tempo, sull’estensione del Fondo di garanzia pubblica per le Pmi anche agli Enti di Terzo Settore. Si tratta di una misura particolarmente importante per favorire investimenti nel campo dell’economia sociale e migliorare la vita di associazioni, organizzazioni di volontariato e imprese sociali che, con questa misura, potranno accedere più facilmente a finanziamenti e prestiti”. Lo dichiarano in una nota congiunta la portavoce del Forum Terzo Settore, Vanessa Pallucchi, e il presidente del Forum per la Finanza Sostenibile, Massimo Giusti, commentando le parole del Sottosegretario Bitonci nell’ambito dell’intervista al Sole 24 Ore. “Il Terzo settore è una componente fondamentale per il Paese, anche dal punto di vista economico: svilupparne il potenziale, lavorando con gli investitori responsabili e mettendo in campo strumenti finanziari che ne valorizzino le caratteristiche, è la strada giusta da percorrere. Le nostre competenze sono a disposizione delle istituzioni per rendere efficace la misura e accrescere, così, l’impatto positivo delle attività degli enti sulle comunità” concludono Pallucchi e Giusti.