Gmg Lisbona: il 2 agosto la festa degli italiani in diretta su Tv2000

Nell’ambito della Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, è in programma per mercoledì 2 agosto alle 21, la serata evento “Protagonisti, la festa dei giovani italiani a Lisbona”, che verrà trasmessa in diretta su Tv2000. In apertura di serata le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolte a una delegazione di giovani ricevuti al Quirinale con il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, lo scorso 10 giugno. LDA e Fiat 131 tra gli artisti della serata che sarà condotta da Carolina Di Domenico con Gabriele Vagnato e la partecipazione del comico Carlo Amleto. Sigla di apertura con dj Dany Cabras e Mr. Pallotta. L’evento è organizzato dall’emittente della Cei in collaborazione con la Pastorale giovanile della Cei, con storie e testimonianze raccontate in prima persona dagli ospiti: l’attrice Giusy Buscemi; la pallavolista Cristina Chirichella; lo scrittore e insegnante Enrico Galiano; il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti; l’operatore umanitario Gennaro Giudetti, impegnato nella difesa dei diritti umani nelle zone di conflitto. La seconda parte della serata è dedicata alla preghiera con lo scambio dei doni tra i giovani di Italia e Portogallo, alla presenza del presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, del segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, e del patriarca di Lisbona, card. Manuel José Macário do Nascimento Clemente.