Diocesi: Lamezia Terme, conclusa l’Estate ragazzi della parrocchia San Giuseppe Artigiano. Tra gli ospiti il vescovo Parisi

(Foto: diocesi di Lamezia Teme)

“L’amicizia supera la differenza” (Luca). Questo il tema che ha fatto da filo conduttore all’Estate ragazzi della parrocchia San Giuseppe Artigiano, nella diocesi di Lamezia Terme, conclusasi da qualche giorno e che ha visto impegnati 130 animatori, 270 ragazzi con l’aiuto di cinquanta adulti. Un tema, quello dell’amicizia, sviluppato anche negli spettacoli finali che le quattro squadre protagoniste di questo gioioso inizio estate hanno messo in scena a conclusione di quindici giorni di gare, uscite, confronti, giochi ma anche di momenti di preghiera, riflessione, formazione.

Quelle trascorse, infatti, sono state due settimane nel corso delle quali animatori, ragazzi ed adulti, come spiegano gli stessi protagonisti, non solo hanno partecipato alla caccia al tesoro svoltasi a Curinga, alle “olimpiadi” ospitate al “Riga”, ma hanno anche vissuto occasioni di confronto tra di loro e anche con ospiti di eccezione come il vescovo, mons. Serafino Parisi, e il procuratore della Repubblica, Salvatore Curcio, che in due appuntamenti diversi hanno incontrato i protagonisti della “Estate ragazzi” di San Giuseppe Artigiano.

Giornate intense, quindi, che hanno scandito questo cammino di inizio estate sotto lo sguardo vigile del parroco, don Fabio Stanizzo, e del suo collaboratore, don Francesco Benvenuto, e durante le quali, non solo i ragazzi, ma anche gli animatori hanno messo in gioco le loro capacità ed i loro “talenti” in quella che è stata una vera e propria “avventura” vissuta insieme nella condivisione di “momenti – raccontano – che ci porteremo sempre dentro e che ci hanno permesso anche di legare nuove amicizie e di rafforzarne altre, continuando nel solco tracciato per avviare nuovi processi di crescita umana e spirituale ”.